Саморобні будинки на воді: як в Еквадорі зводять модне, але проблемне житло – фото
Мешканці деяких поселень в Еквадорі винайшли свою технологію будівництва будинків на воді. Вона визнана Національним інститутом культурної спадщини Еквадору об'єктом нематеріальної спадщини, але на запевнення екологів з усього світу, має деякі недоліки. Що не так з традиційними будинками на воді з Еквадору – читайте в матеріалі.
Будинки розташовуються у місті Бабайо на однойменній річці, пише Archdaily.
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Технологія базується на створенні платформи, що здатна витримати немалу вагу. Саме вона і служить фундаментом для таких будинків. Перші споруди на воді в цьому місті почали з'являтись ще до початку колонізації цих земель іспанцями.
Місцеві зазвичай пересуваються по річці за допомогою каное / Фото Archdaily
Хоча ці населені будинки є останніми у своєму роді в країні, вони мають високий показник незадоволених базових потреб та екологічних проблем,
– розповідають екологи.
Сьогодні на річці стоять кілька будинків, які не мають належних санітарних умов. Зокрема всі нечистоти зливаються просто в річку.
Нові будинки будуть цілком екологічними / Фото Archdaily
Екологи пропонують під'єднати будівлі до міської системи каналізації, а також провести роботи щодо очищення річки. Самі будинки з класичними двосхилими дахами будують з дерева, а дістатись до них можна, скориставшись тонким містком, що веде на сушу.
Місто Бабайо розміщується по обох берегах річки і обмін товарами через воду є частиною історії розвитку населеного пункту. Саме тому тут часто будували різні склади та інші конструкції.
Ініціативна група допомогла будувати нові споруди / Фото Archdaily
Сьогодні в таких спорудах мешкають переважно рибалки та ремонтники човнів.
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