Мексиканські системи з пошуку житла пропонують туристам екстраординарний будинок. El Nido de Quetzalcoatl або ж Грот Кетцалькоатля – це скульптурний сад, який розташований на півночі Мехіко. Головною скульптурою цього саду є величезний змій, у роті якого і можна забронювати номер. Більше про екстраординарний готель у Мексиці – читайте в матеріалі.

Загальна площа саду становить 5 тисяч квадратних метрів, повідомляє His.ua.

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Концепція готелю вигадана та втілена в життя мексиканським архітектором Хав'єром Сеносіаном. Фахівець славиться любовю до гри зі світлом, кольором і формою.



Готель розташований далеко від визначних місць цієї місцевості / Фото His.ua

За задумом автора, повторення ландшафту в архітектурі дозволяє вписати його в навколишнє середовище і топографію.



Голова змія – вестибюль готелю / Фото His.ua

Людина не повинна атакувати природу,

– пояснив сам Сенонсіан.



Усі вікна в готелі круглої форми / Фото His.ua

Будівля спроєктована у вигляді змія, що виповзає з печери. Залізобетонна конструкція уособлює плазуна з десятьма номерами всередині.



Кімнати тут на будь-який гаманець / Фото His.ua

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Ціна за ніч у номері становить 220 доларів, а мешканці отримують доступ до саду та інших скульптур.