Громадський простір та перетворення набережної: Бруклін поповниться новими вежами

У Грінпойнті, що у Брукліні, спроєктували пару нових веж. Хмарочоси вперше представлені у червні 2019 року. Північна вежа матиме 91 метр висоти, а південна – 122 метри.

Набережна Брукліна доповниться двома фантастичними хмарочосами. Пару житлових веж, що нахиляються одна до одної, спроєктувала архітектурна студія OMA. Тут планують звести 745 одиниць житла.

Читайте також На горизонті затоки: сучасний хмарочос у Бейруті з незвичною формою

У проєкт включено громадський простір площею майже 1 гектар.

Переосмислення цілого району / Фото Designboom

Новий комплекс стане каталізатором у перетворенні набережної з постіндустріального краю в доступну та жваву частину міста.



Неймовірний проєкт / Фото Designboom

Вежі розширять наявну еспланаду громадської набережної, створюючи загалом 2,5 акра безперервного відкритого простору вздовж берегової лінії.

Прекрасний простір / Фото Designboom

Проєкт веж у Брукліні – це переосмислення цілого району та чудовий приклад того, як за допомогою архітектурних нововведень можна створити унікальний простір.