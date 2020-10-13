Данська архітектурна студія побудувала великий бетонний пішохідний міст у вигляді труби. Міст з'єднує дві важливі залізничні лінії – швидкісну та приміську. Труба проходить над залізничними коліями та найважливішою автомобільною трасою Данії на вісім смуг. Очікується, що надземним тунелем щодня користуватимуться в середньому 8000 людей. Більше про проєкт з Копенгагена – читайте в матеріалі.

Проєкт ще не запустили, але він вже неодноразово був номінований на різні премії, повідомляє Dezeen.

Схоже: Найдовший у світі: між Данією та Німеччиною побудують інноваційний підводний тунель – відео

Для зовнішньої обробки використовували бетон, алюміній та сталь

Залізнична станція Køge Nord, що розташована в новому міському районі Копенгагена Коге, потребувала сполучення з паркінгом та зупинкою приміського залізничного транспорту.



Так виглядає проєкт з висоти пташиного польоту / Фото Dezeen

Міст має довжину у 225 метрів, а дістатись до нього можна по п'яти різних сходових маршах або скориставшись ліфтом.

Спочатку передбачався критий пішохідний міст, а архітектори вирішили спроєктувати об'єкт, який буде схожий на величезну трубу або ж надземний тунель. Обидва кінці мосту обрамлені великими панорамними вікнами.



Зсередини тунель облицювали деревом / Фото Dezeen

Дуб ми використали для того, щоб створити м'якіші, тепліші, приємніші відчуття та захистити людей, що йдуть через дві залізничні лінії та вісім смуг автостради,

– розповів один з архітекторів.

У місті розраховують, що мостом щодня користуватимуться близько 8 тисяч осіб.

Ще: Особливості модернізму: у США зведуть "олімпійський" міст, що повторює рухи спортсменів – фото

Дивіться більше фото пішохідного мосту з Копенгагена: