Футуристична соломинка: в Копенгагені побудували дивний пішохідний міст над автострадою – фото
Данська архітектурна студія побудувала великий бетонний пішохідний міст у вигляді труби. Міст з'єднує дві важливі залізничні лінії – швидкісну та приміську. Труба проходить над залізничними коліями та найважливішою автомобільною трасою Данії на вісім смуг. Очікується, що надземним тунелем щодня користуватимуться в середньому 8000 людей. Більше про проєкт з Копенгагена – читайте в матеріалі.
Проєкт ще не запустили, але він вже неодноразово був номінований на різні премії, повідомляє Dezeen.
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Для зовнішньої обробки використовували бетон, алюміній та сталь
Залізнична станція Køge Nord, що розташована в новому міському районі Копенгагена Коге, потребувала сполучення з паркінгом та зупинкою приміського залізничного транспорту.
Так виглядає проєкт з висоти пташиного польоту / Фото Dezeen
Міст має довжину у 225 метрів, а дістатись до нього можна по п'яти різних сходових маршах або скориставшись ліфтом.
Спочатку передбачався критий пішохідний міст, а архітектори вирішили спроєктувати об'єкт, який буде схожий на величезну трубу або ж надземний тунель. Обидва кінці мосту обрамлені великими панорамними вікнами.
Зсередини тунель облицювали деревом / Фото Dezeen
Дуб ми використали для того, щоб створити м'якіші, тепліші, приємніші відчуття та захистити людей, що йдуть через дві залізничні лінії та вісім смуг автостради,
– розповів один з архітекторів.
У місті розраховують, що мостом щодня користуватимуться близько 8 тисяч осіб.
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Дивіться більше фото пішохідного мосту з Копенгагена: