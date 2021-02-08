Хвилясті лінії та унікальна форма: новий багатофункціональний комплекс у мільйонному Мумбаї

Мумбаї – багатомільйонне місто, населення якого постійно зростає. За допомогою нових універсальних житлових комплексів агломерація може забезпечити помешкання для всіх охочих.

Багатофункціональний комплекс розташований в одному із найбільш густонаселених районів Мумбаї – індійському місті на узбережжі Аравійського моря. Це друге місто у світі за кількістю населення – за приблизними оцінками тут проживає 14 мільйонів людей.

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Проєкт має вражаючі розміри та площу у 19 тисяч квадратних метрів.

Екстер'єр споруди / Фото Archdaily

Це багатофункціональний комплекс, який буде використовуватися для комерційних та житлових цілей. Він відзначений премією WA World Architecture Community Awards за унікальний підхід до дизайну.

Легкість будівлі створена за допомогою опорних панелей / Фото Archdaily

Комплекс створений архітектурною студією Symbiosis. Спочатку будівля складалася з шести комерційних поверхів. Згодом зверху було додано дванадцять додаткових поверхів, з'єднаних балками, що стримують навантаження.

Хвиляста підтримка фасаду / Фото Archdaily

Природно, що нові поверхи потребували додаткової підтримки, тому дизайнери змінили дизайн, що призвело до унікальної фасадної сітки будівлі.