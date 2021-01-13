ARTHOUSE park – це новий житловий комплекс, який розташований поруч з Малоголосківським парком. Це простір, натхненний мистецтвом. Як скористатися знижкою та придбати житло у комплексі, який будується з максимальною турботою про мешканців – читайте у матеріалі.

Квартира – це не просто місце, де відпочиваєш в перерві між роботою. Свій дім має наповнювати силами, мотивувати та надихати. Як LEV Development втілює цю концепцію в життя та які приємні пропозиції підготував для майбутніх мешканців ЖК ARTHOUSE park – розглянемо далі.

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Про ЖК ARTHOUSE park

Новий комплекс бізнес-класу розташований поруч з Малоголосківським парком, який LEV Development створив власноруч. Це місце сімейних історій жителів ARTHOUSE park, де створені всі умови для відпочинку, занять спортом, сімейних прогулянок та яскравих зустрічей з друзями.

Холи будинку завдяки дизайнеру Марку Савицькому стали стильним простором, а скульптури та твори мистецтва, які раніше були окрасою галерей, підтримують творчу атмосферу.

Представницькі поверхи – це особлива пропозиція для тих, хто цінує приватність та безпеку. Фантастичні краєвиди, які дарує висота. Персональні електронні перепустки, посилена шумоізоляція, двері та замки преміумкласу, спілкування з однодумцями та підвищений комфорт – LEV Development подбав, щоб верхні поверхи гарантували мешканцям конфіденційність, а також відповідали усім необхідним потребам комфорту.

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Високі стелі, панорамні вікна, дизайнерський простір загального користування, беззаперечна якість будівництва та парк поруч із домом роблять ARTHOUSE park місцем сили, де хочеться жити.

Знижки та розтермінування

LEV Development пропонує чудову 5% знижку на двокімнатні квартири у ЖК ARTHOUSE park з продуманим плануванням та фантастичним виглядом на парк. Акція діятиме до 31 січня 2021 року.

Окрім того, девелопер пропонує придбати житло у розтермінування, у разі якого покупець вносить 30% від загальної суми вартості квартири.

Дізнатись деталі та ціни на квартири у ЖК ARTHOUSE park можна у відділах продажу LEV Development у Львові: