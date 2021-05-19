Інноваційний проєкт серед гірського ландшафту: скляний дім-обсерваторія у Китаї

Посеред гір та традиційних рисових полів Китаю звели геометричний скляний дім. Він має бетонний фасад та облицювання з фактурного бамбука всередині.

Будинок вражає своєю формою та екстер'єром, він наче піднімається з гірських полів. Дім складається із кількох геометричних скляних кімнат, які з'єднані між собою.

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Гвинтоподібний будинок має надзвичайно сучасний вигляд, особливо на фоні столітніх рисових полів.

Унікальна споруда / Фото Beautiful Life

Спіральна будівля є творінням архітектурної студії Adriano design.



Чудовий вид із прекрасного дому / Фото Beautiful Life

У будинку облаштовано скляний ліфт, який безшумно ковзає на всі 15 метрів вежі. Ліфт веде до різноманітних кімнат, які традиційно оббиті бамбуком.



Можливість спостерігати за зорями / Фото Beautiful Life

За навколишньою природою можна спостерігати із кожного куточку дому. З настанням ночі неймовірний будинок перетворюється на обсерваторію, звідки мешканці споглядають на зорі.