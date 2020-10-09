Архітектурна компанія Ørsted Gardens перетворила напівзруйновану промислову будівлю в районі Фредеріксберг, що в Копенгагені на фешенебельний багатоквартирний будинок зі стильним фасадом. Архітектори продовжили скляні виступи на фасаді і таким чином створили прозорі закриті тераси для мешканців. Більше про реновацію будинку в Данії – читайте в матеріалі.

Сьогодні квартири в цьому будинку користуються неабиякою популярністю, пише Archdaily.

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Оригінальна будівля (і багато подібних до неї) була зведена в 60-х роках. Тоді архітектура відзначалась раціональністю, а промислові процеси лише поглиблювали кризу декору екстер'єру. Зовні приміщення було гладким та непривітним.

В результаті під час ремонту фасаду архітектори вирішили створити напівприватні балконні простори для мешканців будинку.



Балкони стали місцем зустрічі для сімей / Фото Archdaily

Новий фасад захищає квартири від сильного транспортного шуму, дощу та вітру, але водночас відкриває квартири до сонця.

За словами розробників, створення таких балконів дозволить перехожим бачити динаміку та життя всередині будівлі, яка раніше була сірою та непримітною.



Будинок розташований у історичній частині району / Фото Archdaily

Балкони розповідають історію за історією, ще більше посилюючи відчуття ритму, та фактично створюючи 50 невеликих дворів,

– розповів один із розробників.

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