Історична вишуканість в Альпах: у Франції продається казкова нерухомість – фото

Заможні люди мають унікальну можливість позмагатися за мальовничий замок, який сповнений духом історії та вишуканим смаком.

У французьких Альпах продається мальовничий замок, наступні власники якого точно не пошкодують про свою інвестицію.

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Ця неймовірна нерухомість розташована у місті Combe de Savoie, поблизу найкращих лижних курортів та у трьох годинах їзди від Парижа. За неї власники просять 5,5 мільйона доларів.

Територія замку просто казкова / Фото Jamesedition

Головний будинок має 7 спалень, джакузі, сауну, тренажерний зал, масажний кабінет та винний погріб, безліч приміщень для обслуговування будинку, басейн.

Затишна зона для сімейних вечерь / Фото Jamesedition

Також тут є ферма та монастир, а загальна територія володіння складає 7 гектарів.

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