Каюти на вершині скелі: фантастичний готель у диких горах Куби

У дивовижному гірському краю Куби створили місце для відпочинку та спокою. Готель серед мальовничих гір – це притулок для любителів альпінізму та природи із запаморочливим пейзажем.

Дикі гори Куби стали місцем для делікатно розміщених вздовж скель кают. Вони ніби виринають із землі та випромінюють неймовірний затишок та легкість.

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Готельний комплекс створила студія Veliz Arquitecto.

Дивовижне місце / Фото Designboom

Кабіни мають органічні форми, завдяки яким зливаються із навколишнім середовищем. Вигнуті дерев'яні решітки розташовані на бетонних майданчиках. Каюти створені у такий спосіб, щоб замаскувати їх серед сірих тонів скель, створюючи образ левітації.



Неймовірний проєкт / Фото Designboom

Каюти обладнані гостинною терасою або балконом, що ідеально підходить для довгих зоряних ночей та сходів сонця.

Чарівні кабіни / Фото Designboom

Всередині каюти мають два рівні, на другому поверсі розміщено спальню та ванну кімнату з панорамним видом.



На краю гір / Фото Designboom

Для реалізації проєкту Veliz Arquitecto використовує комбінацію програм sketchup – це інструмент, який полегшує розробку 3D. Після додавання текстур, світла та навколишнього середовища для завершальних штрихів використовується фотошоп, а згодом це все стає чарівною реальністю.