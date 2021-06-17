Казкова розкіш: як виглядає та скільки коштує найбільший особняк Дубая

Ексклюзивна садиба в середземноморському стилі розташована у новому комфортабельному районі Дубая. Особняк має площу понад 3 тисячі квадратних метрів та приголомшує свої морськими пейзажами.
Дубай – найбільше за площею та за населенням місто Об'єднаних Арабських Еміратів. Саме тут у новому ексклюзивному районі звели виняткову віллу.
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Особняк має 8 спалень та 20 ванних кімнат. Чарівна морська садиба має вихід на найбільшу у світі штучну лагуну.
Внутрішній басейн / Фото JamesEdition
Площа володінь складає 3159 квадратних метрів. Особняк може похизуватися кількома басейнами, а також видом на характерні зелені та сині кольори лагуни.
Маєток вирізняється приголомшливим дизайном екстер'єру та інтер'єру. Тут вдало поєднано середземноморську архітектуру та східні мотиви.
Шикарне оздоблення простору / Фото JamesEdition
Інтер'єри особняка побудовані у вишуканій пастельній палітрі з використанням мармуру. Білий та бежевий мармур вистелений на підлозі, а також прикрашає парадні сходи.
Чарівний дизайн / Фото JamesEdition
На першому поверсі особняка розташована парадна зала, на другому поверсі розміщуються головні спальні з видом на лагуну. Також тут є розкішні ванни, схожі на спа-центр, та простора гардеробна.
Колосальні сходи є одним з головних акцентів внутрішньої архітектури будинку.
В середземноморському стилі / Фото JamesEdition
Ще однією родзинкою простору є арки, які можна помітити по всьому будинку. Саме завдяки їм створюється відчуття східного стилю.
Один із найбільших інноваційних міських районів / Фото JamesEdition
Велика тераса з видом на лагуну та басейни – ідеальне місце для спостереження за заходом сонця. Тут також є достатньо простору для проведення вечірок або сімейних зборів.
Неймовірний особняк виставлений на продаж за 30 мільйонів доларів.