Лакшері з нотками мінімалізму: у Філадельфії завершується будівництво житлової вежі

У Філадельфії завершують втілення фантастичного проєкту із критим басейном, надзвичайною територією та неземними пейзажами.

Один із найбільших хмарочосів Філадельфії – 47-поверхова забудова на 108 резиденцій – розташована вздовж знаменитої Авеню мистецтв, прямо через дорогу від Центру мистецтв Кіммеля.

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Нова вежа є важливим доповненням міського горизонту, здалеку відзначаючи особливий район мистецтв.

Інноваційний проєкт / Фото Architect

Завдяки великим вікнам кожна квартира залита природним світлом і пропонує панорамний вид на Авеню мистецтв, горизонт Філадельфії, річки Делавер та Шуйлкілл.

Критий басейн – родзинка комплексу / Фото Architect

Скляно-сталева вежа спроєктована архітектурною студією KPF та виконана підрядником Dranoff Properties. Помешкання планують здати в експлуатацію у 2022 році.

Новітня вежа – окраса міста / Фото Architect

Вежа має широкі прольоти і добре інтегровану структуру. Для пентхаусів продумані відкрит тераси, які створюють особливу вершину вежі.

Процес будівництва хмарочоса / Фото Architect

На території комплексу передбачено критий басейн та фітнес-центр з видом на центр Кіммеля, спокійну бібліотеку, зал засідань та дитячу ігрову кімнату.