Магічна вежа: як виглядає нова мистецька споруда у Франції

25 червня 2021 , 21:40
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Джерело:

Dezeen

Незабаром у містечку Арль, що на півдні Франції, відкриє своє двері неймовірна мистецька вежа Luma Arles. Фасад будівлі стане вказівником для відвідувачів та туристів, який буде помітним з великої відстані.

Архітектор Френк Гері представив громадськості Luma Arles – неймовірний культурний центр, який облицьований 11 тисячами панелей з нержавіючої сталі.

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Культурний комплекс площею 11 гектарів заснований спадкоємицею швейцарської фармацевтичної династії і колекціонером сучасного мистецтва Майєю Хоффман.

Фантастичний дизайн вежі / Фото Dezeen

Вежа Гері стане центральним об'єктом нового арт-кварталу. У будівлі розташовані виставкові галереї, простори для спеціальних проектів та конференц-зали.

Унікальний фасад з тисяч елементів / Фото Dezeen

Раніше повідомлялося, що запланований кошторис на мистецьке містечко в Арлі становить 100 мільйонів євро. Кінцеву суму власники відмовилися називати, посилаючись на конфіденційність інформації.

Споруда одразу виділяється з навколишнього простору / Фото Dezeen

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська