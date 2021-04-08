Магія річки: котедж в Канаді, в якому байдуже на будь-яку погоду

Джерело:Archdaily
Команді Akb Architects вдалося створити будинок, який заполонить навіть найсміливіші мрії. Дизайн дому та його розташування зроблять щасливою кожну мить в будинку.
Котедж "Метрік" розташований посеред анклаву сезонних будинків на набережній. Це одноповерхова дерев'яна резиденція, що розташована на озері Джозеф, біля Онтаріо.
Цікаво Рай у джунглях: фантастична резиденція, в якій не страшно опинитись в ізоляції
Дім створений для насолоди домашнім затишком та сімейною атмосферою.
Місце казкової краси / Фото Archdaily
Витончений дизайн та фантастичне розташування створюють у домі неймовірну атмосферу.
Вітальня мрії / Фото Archdaily
Резиденція складається з трьох частин. Тут є чотири спальні з ванними, велика кухня та вітальня.
Насолода спокоєм / Фото Archdaily
Дерев'яні матеріали гарантують насолоду простором, а від панорам на озеро неможливо відвести погляд.
Прокидатися щасливим / Фото Archdaily
Цей дім – чудове поєднання розташування та витонченого дизайну, що стало запорукою вражаючого результату.