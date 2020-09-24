У вигляді космічного корабля: в Гонконзі з'явиться багаторівневий паркінг від Захи Хадід – фото
Компанія Zaha Hadid Architects показали проєкт 36-поверхової будівлі Murray Road для Henderson Land, в центрі основного ділового району Гонконгу. Нова будівля отримає хорошу інфраструктуру навколо та дизайн, який нагадує нижню частину космічного корабля.
Раніше на цьому місці була багатоповерхова стоянка, але новий хмарочос в кілька разів збільшить кількість паркувальних місць, повідомляє Archdaily.
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Головні переваги нового паркінгу над старим – естетичність зовнішнього вигляду та велика кількість зелені всередині.
Раніше тут стояв сірий та непримітний паркінг / Фото Archdaily
Дизайн нової будівлі генерує широкий діапазон добре освітлених, вільних від колон паркінгів, та офісних приміщень з 5-метровими стелями.
Фасад розроблений для протистояння літнім тайфунам та обладнаний гібридною вентиляцією, яка контролюється автоматизованою системою управління будівлі і дозволяє природним чином провітрювати всі офісні рівні.
Так приміщення виглядає вночі / Фото Archdaily
Також фасадна система буде обладнана спеціальними датчиками вимірювання якості повітря. А система безконтактного управління дозволить за допомогою смартфона та спеціальної картки відчинять двері чи викликати ліфт.
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Окрім великої наземної частини, під землею залишиться 5 додаткових поверхів.
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