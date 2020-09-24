Компанія Zaha Hadid Architects показали проєкт 36-поверхової будівлі Murray Road для Henderson Land, в центрі основного ділового району Гонконгу. Нова будівля отримає хорошу інфраструктуру навколо та дизайн, який нагадує нижню частину космічного корабля.

Раніше на цьому місці була багатоповерхова стоянка, але новий хмарочос в кілька разів збільшить кількість паркувальних місць, повідомляє Archdaily.

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Головні переваги нового паркінгу над старим – естетичність зовнішнього вигляду та велика кількість зелені всередині.



Раніше тут стояв сірий та непримітний паркінг / Фото Archdaily

Дизайн нової будівлі генерує широкий діапазон добре освітлених, вільних від колон паркінгів, та офісних приміщень з 5-метровими стелями.

Фасад розроблений для протистояння літнім тайфунам та обладнаний гібридною вентиляцією, яка контролюється автоматизованою системою управління будівлі і дозволяє природним чином провітрювати всі офісні рівні.



Так приміщення виглядає вночі / Фото Archdaily

Також фасадна система буде обладнана спеціальними датчиками вимірювання якості повітря. А система безконтактного управління дозволить за допомогою смартфона та спеціальної картки відчинять двері чи викликати ліфт.

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Окрім великої наземної частини, під землею залишиться 5 додаткових поверхів.

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