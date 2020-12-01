У вигляді зелених пірамід: в Лондоні з'явиться "підвішена" різдвяна інсталяція – фото
Студія Sam Jacob планує встановити інсталяцію на виставці Electric Nemeton до різдвяних свят у Лондоні. Це буде 11-метрова споруда, що складається із зелених споруд у формі пірамід різних розмірів, які імітують ліс ялинок. Більше про різдвяну інсталяцію з Лондона – читайте в матеріалі.
Ялинки стоятимуть неподалік центру Лондона, на площі "Granary Square", повідомляє Dezeen.
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За словами розробників, такий дизайн має на меті запропонувати футуристичний погляд на традиційну ялинку.
Інсталяція буде ніби "підвішеною" / Фото Dezeen
Самі ялинки будуть розташовуватись на висоті чотирьох метрів, які підняті стовпчастими оцинкованими сталевими стовбурами, тож відвідувачі зможуть пройти під ними.
Напівпрозора інсталяція отримає кольорову ілюмінацію, що вночі підкреслюватиме її контури.
Інсталяція також отримає підсвітку / Фото Dezeen
Оскільки громадський простір набув нових значень під час COVID-19, виставка трохи більше сприяє можливостям зимового відпочинку простонеба,
– розповів один з розробників.
Окрім ялинок, виставка також запропонує й інші інсталяції.
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Дивіться більше фото ялинок у вигляді пірамід з Лондона:
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