Один із найуспішніших акторів, який впродовж багатьох років тримається на вершині слави, продає своє розкішне ранчо. Проєкт перебудови нерухомості належить Тому Крузу, який особисто займався ремонтом.

Ранчо має вражаючі розміри – 320 акрів. Воно розташоване у мальовничих горах та зведене із всіма правилами приватності та забезпечене абсолютно конфіденційного життя. Під'їзна доріжка до головного маєтку має довжину у 1,5 кілометри.

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Казкове ранчо Теллурайд складається із головного та гостьового будинків, фітнес-центру, розважальних зон на відкритому повітрі та великого гаража на три машини.

Неймовірний затишний маєток / Фото Mansion Global

Головний дім зведений з каменю та місцевого кедра. У ньому є сім спалень та дев'ять ванних кімнат. Площа споруди складає 930 квадратних метрів.

Простора вітальня із розкішними видами / Фото Mansion Global

Будівля вирізняється декоративними деталями з дерева та каменю. Особливо помітні красиві стелі з дерев' ними балками. Кухню прикрашають великі вікна, що виходять у гори.

Простір для розваг / Фото Mansion Global

У будинку також є медіакімната, тренажерний зал, спортивний корт, спа-центр та офіс.

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Комфортна читальня / Фото Mansion Global

На додаток до головного дому на території є гостьовий будинок площею 150 квадратних метрів із трьома спальнями.

Кімната мрії / Фото Mansion Global

Власність Тома Круза межує з національним лісом і має дивовижні лісові стежки. Будинок розташований недалеко від центру міста Теллурайд, яке у 2017 році Forbes коронував найкращим гірськолижним курортом у світі.

Казкове розташування маєтку / Фото Mansion Global

Зірка відомих блокбастерів придбав ранчо у 2014 році за 59 мільйонів доларів. Зараз фантастична нерухомість виходить на ринок з цінником у 39,5 мільйонів доларів.