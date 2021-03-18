Один из самых успешных актеров, который на протяжении многих лет держится на вершине славы, продает свое шикарное ранчо. Проект перестройки недвижимости принадлежит Тому Крузу, который лично занимался ремонтом.

Ранчо имеет впечатляющие размеры – 320 акров. Оно расположено в живописных горах и сведено со всеми правилами конфиденциальности. Подъездная дорожка к главному имению имеет длину в 1,5 километра.

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Сказочное ранчо Теллурайд состоит из главного и гостевого домов, фитнес-центра, развлекательных зон на открытом воздухе и большого гаража на три машины.

Невероятный уютный особняк / Фото Mansion Global

Главный дом построен из камня и местного кедра. В нем есть семь спален и девять ванных комнат. Площадь постройки составляет 930 квадратных метров.

Просторная гостиная с шикарными видами / Фото Mansion Global

Здание отличается декоративными деталями из дерева и камня. Особенно заметны красивые потолки с деревянными балками. Кухню украшают большие окна, выходящие в горы.

Пространство для развлечений / Фото Mansion Global

В доме также есть медиа комната, тренажерный зал, спортивный корт, спа и офис.

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Комфортная читальня / Фото Mansion Global

В дополнение к главному дому на территории есть гостевой дом площадью 150 квадратных метров с тремя спальнями.

Комната мечты / Фото Mansion Global

Собственность Тома Круза граничит с национальным лесом и имеет удивительные лесные тропы. Дом расположен недалеко от центра города Теллурайд, который в 2017 году Forbes короновал лучшим горнолыжным курортом в мире.

Сказочное расположение поместья / Фото Mansion Global

Звезда известных блокбастеров приобрел ранчо в 2014 году за 59 миллионов долларов. Сейчас фантастическая недвижимость выходит на рынок с ценником в 39,5 миллиона долларов.