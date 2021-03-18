Місія нездійсненна: Том Круз продає розкішне ранчо вартістю 40 мільйонів доларів

Джерело:Mansion Global
Один із найуспішніших акторів, який впродовж багатьох років тримається на вершині слави, продає своє розкішне ранчо. Проєкт перебудови нерухомості належить Тому Крузу, який особисто займався ремонтом.
Ранчо має вражаючі розміри – 320 акрів. Воно розташоване у мальовничих горах та зведене із всіма правилами приватності та забезпечене абсолютно конфіденційного життя. Під'їзна доріжка до головного маєтку має довжину у 1,5 кілометри.
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Казкове ранчо Теллурайд складається із головного та гостьового будинків, фітнес-центру, розважальних зон на відкритому повітрі та великого гаража на три машини.
Неймовірний затишний маєток / Фото Mansion Global
Головний дім зведений з каменю та місцевого кедра. У ньому є сім спалень та дев'ять ванних кімнат. Площа споруди складає 930 квадратних метрів.
Простора вітальня із розкішними видами / Фото Mansion Global
Будівля вирізняється декоративними деталями з дерева та каменю. Особливо помітні красиві стелі з дерев' ними балками. Кухню прикрашають великі вікна, що виходять у гори.
Простір для розваг / Фото Mansion Global
У будинку також є медіакімната, тренажерний зал, спортивний корт, спа-центр та офіс.
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Комфортна читальня / Фото Mansion Global
На додаток до головного дому на території є гостьовий будинок площею 150 квадратних метрів із трьома спальнями.
Кімната мрії / Фото Mansion Global
Власність Тома Круза межує з національним лісом і має дивовижні лісові стежки. Будинок розташований недалеко від центру міста Теллурайд, яке у 2017 році Forbes коронував найкращим гірськолижним курортом у світі.
Казкове розташування маєтку / Фото Mansion Global
Зірка відомих блокбастерів придбав ранчо у 2014 році за 59 мільйонів доларів. Зараз фантастична нерухомість виходить на ринок з цінником у 39,5 мільйонів доларів.