1300 років безперервної роботи: як виглядає найстаріший готель у світі – фото
Готелі та ресторани, яким вдається працювати протягом багатьох років поспіль, завжди пишаються роком заснування. Втім, жоден готель у світі не здатен порівнятися з японським готелем, що працює з 705 року. Більше про найстаріший готель у світі – читайте в матеріалі.
Готель розташований у невеличкому японському селі Хаякава і має назву Nishiyama Onsen Keiunkan, повідомляє His.ua.
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Готелем володіє одна родина вже протягом 1300 років і за цей час тут встигло змінитись 52 покоління.
Родина є власником цього готелю понад тисячу років / Фото His.ua
Сьогодні готель також належить сім'ї Махіто, а закривають його лише на ремонт. Проте за весь час власники жодного разу не банкрутували. Цей рекорд офіційно за фіксовано у Книзі рекордів Гіннеса.
Рекорд зафіксували офіційно / Фото His.ua
Готель містить 35 номерів, які оформлені у традиційному японському стилі. Поряд з готелем є природні термальні джерела. Завдяки цим джерелам готель опалюється взимку, а гості можуть прийняти ванну, яка наповнена водою з них.
Термальні джерела є однією з причин популярності готелю / Фото His.ua
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Востаннє масштабний ремонт в готелі робили ще у 1998 році. Дизайнери намагались зберегти кожну деталь, адже інтер'єр готелю має історичну цінність.
Дивіться більше фото найстарішого у світі готелю:
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