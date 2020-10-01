Поблизу міста Геннер, що на півдні Данії, для відвідувачів побудували невеличкі кулі, що висять на деревах. Вони мають дерев'яний каркас та обтягнуті плівкою. Головною метою розробників було не впливати на навколишнє середовище або ділянку, де вони розміщені. Більше про капсули на деревах – читайте в матеріалі.

В кінцевому результаті тут з'явилась закрита споруда, що розташована на висоті 2,5 метра над землею, звідки відкривається 360-градусний краєвид на навколишню природу, повідомляє Inhabitat.

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Єдиним способом дістатись всередину такої підвісної кулі є дерев'яні складні сходи. Каркас будиночку виконаний у формі яйця, але замість шкарлупи він обтягнутий тонкою прозорою мембраною. Всередині абсолютно порожньо, але приміщення здатне витримувати немалу вагу.



Усі кулі звисають з крон дубів у лісі / Фото Inhabitat

Архітектори вирішили будувати саме підвісні будинки після того, як заручились підтримкою місцевого човняра, який і використовував традиційні техніки для побудови готового каркасу.



В базовій комплектації кулі є порожніми / Фото Inhabitat

Загальною метою архітекторів було переосмислення традиційної обробки деревини, а також адаптація будівельних стандартів до клімату та втілення екологічних ініціатив.

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