Вблизи города Геннер на юге Дании, для посетителей построили небольшие шары, висящие на деревьях. Они имеют деревянный каркас и обтянуты пленкой. Главной целью разработчиков было не влиять на окружающую среду или участок, где они размещены. Больше о капсулах на деревьях – читайте в материале.

В конечном итоге здесь появилась закрытое сооружение, расположенное на высоте 2,5 метров над землей, откуда открывается 360-градусный вид на окружающую природу, сообщает Inhabitat.

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Единственным способом добраться внутрь такого подвесной шара есть деревянные складные лестницы. Каркас в домике выполнен в форме яйца, но вместо скорлупы он обтянут тонкой прозрачной мембраной. Внутри абсолютно пусто, но помещение способен выдерживать немалую вес.



Все шары свисают с крон дубов в лесу / Фото Inhabitat

Архитекторы решили строить именно подвесные дома после того как заручились поддержкой местного лодочника, который и использовал традиционные техники для построения готового каркаса.



В базовой комплектации шары являются пустыми / Фото Inhabitat

Общей целью архитекторов было переосмысление традиционной обработки древесины, а также адаптация строительных стандартов к климату и воплощение экологических инициатив.

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