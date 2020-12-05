Комбінація сталевих елементів та дерев'яних балок, яка чудово вписується у навколишнє середовище, не може залишити байдужим. Про неймовірне ранчо навколо дерев – читайте у матеріалі.

Головною вимогою проєкту в історичному мексиканському місті Сан-Мігель-де-Альєнде було збереження всіх дерев на ділянці, пише Dezeen.

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Споруда побудована серед дерев. Одним із задумів архітекторів було створити простір для відпочинку та зустрічей, який би гармонійно зливався із природним ландшафтом. Ранчо має терасу, з якої відкривається неймовірний пейзаж.

Місце єднання з природою / Фото Dezeen

Будівля скидається на закинутий амбар. Саме такого ефекту хотіли досягнути архітектори, застосовуючи сталеві листи. Колір іржі та простий у використані матеріал роблять це ранчо особливим.

Незвичний фасад будівлі / Фото Dezeen

Для забезпечення ранчо водою для побутових потреб використовується дозщова вода, що є хорошим рішенням для приватних будинків.

На ранчо можна як усамітнитися від усього світу, насолоджуючись невимовними краєвидами, так і провести час із друзями, які навряд відмовляться відвідати таке затишне місце.

Дивіться більше фото унікального ранчо: