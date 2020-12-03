В Джибуті побудували безпечне та автономне село для малозабезпечених дітей: фото
Джибуті розташоване на так званому "Африканському Розі" та постійно страждають від сталих посух та економічних і гуманітарних криз. Тому саме тут компанія SOS Kinderdorf вирішила реалізувати соціальний житловий комплекс з 15 будинків. Більше про житловий комплекс, що отримав назву "дитяче село", читайте в матеріалі.
Село будували враховуючи кліматичні умови та кочові традиції місцевих, пише Archdaily.
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Село матиме вузькі вулички без машин, які покликані стати площами для дитячих ігор. Громадські та приватні зони планують чітко розділити. Публічні простори матимуть багато місця для дітей, а приватні дадуть сім'ям можливість усамітнення.
Будівництво житла вийшло доволі бюджетним / Фото Archdaily
Також на території села буде рости багато рослин та овочів, які вирощуватимуть самі мешканці. Що стосується розподілу, то всі будинки дотримуються приблизно сталого планування, але розташовані по-різному.
На території комплексу буде багато внутрішніх двориків / Фото Archdaily
Вузькі вулиці також дозволяють будинкам створювати затінені алеї. Таке планування ідеально підходить для спекотного клімату країни.
Уся інфраструктура в селі підлаштована під дітей / Фото Archdaily
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Цей соціальний проєкт створений для того, щоб допомогти малозабезпеченим родинами з школярами та дітьми дошкільного віку отримати безкоштовне житло.
Дивіться більше фото дитячого села в Джибуті:
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