Архітектори стильно оновили будівлю змішаного призначення в Амстердамі. Всередині двох споруд розташовуються переважно гуртожитки, але частину приміщення тут здають в оренду під офіси. Зовні будинки мають стриманий фасад з великою кількістю вікон, але на противагу цьому, бокові зрізи були пофарбовані у яскраві кольори. Більше про новий студентський кампус – читайте в матеріалі.

Гуртожиток розташований поряд з університетською лікарнею та залізничним вокзалом, пише Archdaily.

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Кампус пропонує близько 1500 квартир для студентів, а також кілька офісних приміщень на нижніх поверхах.



Біля гуртожитку добре розвинута інфраструктура / Фото Archdaily

Розробники не були певні в успіху проєкту, адже в цьому районі розташовуються переважно офісні приміщення, тож розміщення житла на цьому місці могло стати помилкою. В результаті студенти стали першими мешканцями в цьому районі Амстердаму.



Студенти також отримають доступ до загальних просторів / Фото Archdaily

Річ у тім, що в Амстердамі спостерігається криза студентського житла, тож першим житловим проєктом в цьому районі став саме гуртожиток.

Ризик виявився виправданим, адже неподалік кампусу є громадські простори, парки, станція метро та лікарня.



Також в будівлях є і комерційні приміщення / Фото Archdaily

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Дизайн екстер'єру теж виявився доволі цікавим, адже непримітний фасад компенсується яскравими кольорами країв будинків.