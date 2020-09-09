Швейцарські архітектори у В'єтнамі втілили в життя задум створити вертикальну ферму. Для цього фасад будівлі зроблений із стелажів, в яких посадили різноманітні рослини. Зібрана продукція зберігається всередині "зеленої будівлі", яка також функціонує як завод. Більше про амбіційний проєкт – читайте в матеріалі.

Така ферма повинна стати еталонною для усього В'єтнаму та його столиці, де і розташований проєкт, пише Archdaily.

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Завод спеціалізується на виготовленні сталевих канатів та сіток від приватного до промислового використання. Втім пізніше стіни фабрики вирішили також використати з користю.



Стару будівлю просто оточили додатковим фасадом / Фото Archdaily

Такі зміни зумовлені перетворенням колись аграрної країни на індустріальну. Сьогодні у В'єтнамі будують дедалі більше заводів та фабрик, а сільське господарство втрачає позиції.

До того ж багато виробництв забруднюють навколишнє середовище у В'єтнамі. Тож цей проєкт прагне допомогти країні побороти екологічні проблеми.



Найголовнішою метою є створення приємної зеленої зони / Фото Archdaily

Ділянка площею 30 000 метрів квадратних розміщена в центрі індустріального парку в 50 кілометрах на північ від міста Хошимін – найбільшого міста В'єтнаму.



Кожна рослина тут має природне світло, воду та грунт / Фото Archdaily

Найбільшим заводом на цій ділянці є саме канатний, тож тут до старого фасаду додали зовнішню міцну конструкцію зі спеціальних стелажів. Зміни дозволили зменшити землекористування, адже рослини ростуть просто на фасаді, а також створили невеличку зону між основним та зеленим фасадом.



Дах на заводі зроблений з металу / Фото Archdaily

Рослини на такому фасаді отримують достатню кількість природного світла та вологи просто з атмосфери, а також забезпечують комфортну температуру всередині заводу.

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