Найдорожча резиденція Ізраїлю: в Кесарії продається маєток за рекордні 259 мільйонів доларів

Джерело:Sotheby
На березі Середземного моря, у древньому місті Кесарія продається шикарний маєток із золотим оздобленням та королівським стилем.
Старовинне місто, яке веде свій початок ще з дохристиянських часів – це райське місце вічного літа. Саме у цьому блаженному куточку землі розташований цей величний маєток. Архітектура резиденції оформлена у стилі бароко та рококо.
За темою Територія казкової розкоші: на Мальорці продають віллу вартістю 78 мільйонів доларів
Площа новітнього палацу складає 6400 квадратних метрів. Він розташований на 2,7 гектарах землі на березі Середземного моря.
Вражаюча розкіш / Фото Sotheby
Власником маєтку є мільярдер Валерій Коган, який також є власником московського аеропорту Домодєдово – найбільшого у Східній Європі. У цю власність одіозний господар інвестував не менше 100 мільйонів доларів.
Помпезність у кожному кутку / Фото Sotheby
Тут є чотири великі спальні, сім ванних кімнат, неймовірна вітальня, тренажерний зал, спа-центр та просторий критий басейн.
Всі меблі ретельно підібрані під індивідуальне замовлення / Фото Sotheby
В оформленні інтер'єру представлені мозаїки з натурального мармуру та оніксу, ліпнині вироби з 14-каратного золота. Підлога встелена унікальними паркетами та шовковими килимами.
Пишна спальня / Фото Sotheby
На території маєтку є також два величні фонтани з римськими скульптурами, монументальні колони та просторий відкритий басейн із вбудованою стереосистемою і великим відкритим телевізором.