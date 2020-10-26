Міжнародна архітектурна фірма Hines оголосила про відкриття конічного житлового хмарочосу поруч із Музеєм сучасного мистецтва, що в центрі Нью-Йорка. З верхній поверхів 320-метрової вежі відкривається краєвид на Центральний парк міста. Більше про гігантську конічну структуру – читайте в матеріалі.

Приміщення налічує 145 резиденцій розміром від однієї до п’яти кімнат, повідомляє Archdaily.

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Будівля пропонує інвесторам як дворівневі пентхауси з приватними ліфтами, так і однокімнатні квартири на нижніх поверхах. Конічна конструкція будівлі та підвісна структурна передбачає планування кожної резиденції абсолютно унікальним.



Земля біля Центрального парку у Нью-Йорку є дуже дорогою / Фото Archdaily

В будівлі також розміщені виставкові площі та музеї, а мешканці можуть отримати сертифікат на відвідування відомого у США Музею сучасного мистецтва.

Власники квартир також мають доступ до критого басейну, джакузі та навіть майданчика для гри у сквош. На 46 і 47 поверхах є кімнати для відпочинку з приголомшливим видом та невеличким рестораном.



Інтер'єр спільних просторів у будівлі вийшов доволі стильним / Фото Archdaily

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Серед іншого, в будівлі є бібліотека, кімната для дегустації вин, дитяча ігрова кімната та неймовірно стильний вестибюль. Інтер'єр останнього розроблений в палітрі із дубового, мармурового, бронзового та позолочених матеріалів.

Дивіться більше фото житлового хмарочоса в центрі Нью-Йорка: