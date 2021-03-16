Один із найдовших мостів у світі: нова дивовижна інфраструктура у Польщі

У столиці Польщі зводять інноваційну споруду – пішохідний та велосипедний міст, який матиме вражаючу довжину та з'єднає райони міста Варшава Прага та Пулноц, які простягнулися над Віслою.

Мер Варшави Рафал Тшасковський повідомив, що місто будує один із найдовших пішохідних та велосипедних мостів у світі. Проєкт вже готовий, а будівництво планують завершити за 2-3 роки.

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Як повідомляє на своєму вебсайті Муніципальне управління доріг Варшави, довжина нового мосту складатиме приблизно 500 метрів.

Унікальна споруда / Фото Аuto Swiat

По ширині конструкція зігнута, неначе блискавка. В найвужчому місці ширина становитиме 6,9 метра, а над річкою міст розширюється до 16,3 метра.



Інноваційний міст / Фото Аuto Swiat

Міст буде зведено на семи залізобетонних опорах. На переїзді є дві зони відпочинку з дерев'яними сидіннями. Проєкт передбачає технічну можливість в'їзду спеціального автомобіля вагою 3,5 тонни.

Проєкт, який стане окрасою міста / Фото Аuto Swiat

На будівництво мосту у міському бюджеті передбачено 180 мільйонів злотих.

1 злотий = 7,18 гривні

За ці гроші буде зведено власне міст, а також обладнано доріжки, тротуари, пандуси, освітлення та водовідведення.