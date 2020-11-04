Особняк американської телезірки Хлої Кардаш'ян в місті Калабасас, що поряд з Лос-Анджелесом, нещодавно був проданий за 15,5 мільйонів доларів. Така сума стала рекордною в співвідношенні площі та ціни для цього передмістя Міста Янголів. Більше про продане помешкання Кардаш'ян – читайте в матеріалі.

6 років тому, коли Хлої його купувала, він коштував трохи більше як 7 мільйонів доларів, повідомляє People.

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Початкова ціна на продаж становила майже 19 мільйонів, втім покупця не знайшлось. За словами рієлтора, у вілли було багато відомих власників, серед яких попзірки та актори. Зокрема сама Кардаш'ян розповідала, що придбала житло у Джастіна Бібера.



В цьому будинку мешкали лише знаменитості / Фото Pinterest

Особняк виконаний у стилі Середземноморського відродження, та має площу у 102 квадратних метри.

Інтер'єр будівлі нещодавно декорували відомі американські дизайнери, а зовнішня частина будинку та розкішний задній двір впізнавані за сценами фільму "Родина Кардаш'ян".



Сім'я Хлої Кардаш'ян в будинку біля Лос-Анджелеса / Фото Pinterest

Територія навколо будинку має величезну площу у 1,5 гектара.

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Дивіться більше фото проданого будинку Хлої Кардаш'ян: