Оскароносний актор Метт Деймон продав розкішну віллу у Каліфорнії за 21 мільйон доларів – фото

Американська зірка Голлівуду, актор та сценарист Метт Деймон продав свою неймовірну нерухомість в одному із найшикарніших районів США.
Джерело: Realtor
Маєток розташований у престижному районі Pacific Palisades – житловому кварталі у західній частині Лос-Анджелеса.
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Це один із найзірковіших районів Сполучених Штатів Америки. У Pacific Palisades знімали фільми, про це місце писали книги. Також тут проживає велика кількість зірок Голлівуду.
Тихоокеанський маєток / Фото Realtor
Нерухомість має площу понад 1000 квадратних метрів та розташована на ділянці у 0,58 акра.
Дім є одним із найпросторіших у цьому районі / Фото Realtor
У маєтку є басейн, сад, спа-центр та водоспад. Також тут обладнаний неймовірний простір з обідньою зоною.
Особняк оточений пальмами та пишною рослинністю / Фото Realtor
Будинок збудований у 2014 році. Архітектори використали в оздобленні дерево та натуральний камінь, щоб надати будинку органічного відчуття.
Приватна та спокійна зона для відпочинку / Фото Realtor
Власність має високі 10-метрові стелі з червоного дерева на вході та вгору по сходах.
У будинку є 7 комфортних спалень / Фото Realtor
Серед інших зручностей у маєтку є величезний професійний тренажерний зал, танцювальний зал та розкішна дегустаційна винна кімната для зберігання понад тисячі пляшок.