Китайська архітектурна студія університету Чжецзян завершила будівництво скляного дна мосту довжиною 526 метрів у мальовничій зоні трьох ущелин Хуанчуань на півдні Китаю. Споруда увійшла до книги рекордів Гіннеса, як найдовший засклений міст у світі. Більше про грандіозний міст – читайте в матеріалі.

Одночасно такий міст здатен витримати до 500 дорослих людей, пише Dezeen.

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Побудований як туристична пам'ятка, підвісний міст завдовжки 526,14 метра з'єднує дві сторони ущелини над річкою внизу.



Міст повинен стати відомою туристичною атракцією / Фото Dezeen

Гартоване скло шириною понад 4 сантиметри є повністю прозорим. Міст є доволі вузьким, але в одному місці розширюється до майже 9 метрів, щоб створити оглядові майданчики.



Міст відкривали доволі пишно / Фото Dezeen

Попри скляну підлогу, споруда є підвісною та тримається на товстих тросах, а ті кріпляться до двох металевих веж червоного кольору.



Підлога є повністю прозорою / Фото Dezeen

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Загалом в Китаї останнім часом спостерігається будівельний бум, який зачіпає і мости. Зокрема у 2019 році країні вже нараховувалось понад 2300 скляних мостів.

Дивіться більше фото найбільшого скляного моста у світі: