Парк у твоєму дворі: де у Львові можна придбати житло поруч з парком

Парк – це особливе місце, де проводити свій час любить кожен містянин. Але доволі часто в умовах міста дорога до парку займає час, що створює незручності та не надто вигідно в умовах сучасного динамічного життя. Де у Львові придбати житло поруч з облаштованим парком – читайте у матеріалі.

ARTHOUSE park – це новий житловий комплекс бізнес-класу, який готовий відповісти на будь-які запити мешканців, аби вони не витрачали свій час на побутові дрібниці. Але його головною "родзинкою" є Малоголосківський парк, який стане для мешканців ЖК ARTHOUSE park місцем сили та приємних спогадів.

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Переваги парку

Малоголосківський парк – це чудове місце, сповнене неймовірною силою природи. Компанія LEV Development зробила все можливе, щоб він став казковим володінням природи, тому менш ніж за рік створила його власними силами. Малоголосківський парк – це місце з душею, яке створювалося з думкою та турботою про мешканців.

Тепер жителі ARTHOUSE park мають у своєму розпорядженні 5 гектарів мальовничої природи для проведення часу у колі сім’ї, неспішних прогулянок для занурення у власні думки, романтичних зустрічей з коханими та веселого часу з домашніми улюбленцями.

Малоголосківський парк – це місце, яке надихає. Тут хочеться проводити час та думати про важливе, тут можливо знаходити відповіді на складні запитання та швидко наповнюватися енергією для нових життєвих звершень.

Великий та комфортний парк поруч із домом – дуже приваблива пропозиція, адже таке чудове розташування дозволить швидко та легко перемикатися з напруженого робочого режиму в безтурботний релакс та користуватися усіма перевагами прекрасного природного середовища, не витрачаючи ні хвилини свого дорогоцінного часу.

Про ЖК ARTHOUSE park

Новий житловий комплекс від LEV Development розташований поруч з Малоголосківським парком по вул. Малоголосківській. Це місце дихає творчістю та максимально продумане для зручності мешканців.

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Відомий львівський дизайнер Марко Савицький поставив холи на рівні з мистецькими галереями, тому їх прикрашатимуть відомі роботи митців. Завдяки йому та команді мешканці почуватимуть себе вдома не відімкнувши двері квартири, а як тільки потраплять у під’їзд. Потрапити всередину будинку можна і одразу з паркінгу, що дуже зручно та неабияк економить час.

Також саме тут вперше у Львові втілено концепцію представницьких поверхів. Приватність особистого простору, підвищений комфорт та безпека, фантастичні краєвиди та спілкування з однодумцями – усе це доступне завдяки представницьким поверхам ЖК ARTHOUSE park.

Високі стелі, панорамні вікна, дизайнерський простір загального користування, беззаперечна якість будівництва та парк поруч із домом роблять ARTHOUSE park тим місцем, де хочеться жити та творити.

Дізнатись деталі та ціни на квартири у ЖК ARTHOUSE park можна на сайті LEV Development або у відділах продажу у Львові: