Перлина біля парку: вілла в Бразилії, яка поєднує житло та готель
Джерело:Archdaily
Вілли в Бразилії володіють особливою тропічною атмосферою. Casa da Mangueira – це райський куточок біля парку, опинитися в якому мріяв би кожен.
Прекрасна вілла розташована у місті Альто-Параїсо, де зосередилися найвизначніші пам'ятки регіону.
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Поруч з будинком розташований парк Чапада, який огортає житло та дарує казковий екстер'єр.
Віллу огортає казкова природа / Фото Archdaily
Casa da Mangueira задумана як приватний будинок архітектора у поєднанні з ексклюзивним бутік-готелем. Одноповерхова та яскрава будівля була розроблена для узгодження сімейного життя з комфортом та приватністю гостей.
Тропічна вишуканість / Фото Archdaily
Архітектору вдалося втілити в життя фантастичний проєкт, який подарує незабутні миттєвості життя не лише йому, а й багатьом гостям.
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