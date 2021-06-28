Перлина на пляжі: дім в Австралії, який вабить краєвидом
Джерело:Archdaily
Будинок біля океану, який дозволить насолоджуватися видом та неквапливістю – це розкіш, спробувати яку варто бодай раз у житті. В Австралії збудували дім на пляжі, опинитися в якому хотів би кожен.
Будинок розташований на пляжі, який завдяки віддаленості на половину покритий різноманітною рослинністю. Великі сосни прикрашають мальовничу територію.
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Проблемою для архітекторів стали місцеві будівельні обмеження. Втім, після довгих роздумів їм вдалося створити проєкт, який задовольнив власника та став окрасою їхнього портфоліо.
Розкішна вітальня / Фото Archdaily
З будинку можна спостерігати за чудовими краєвидами, які дарує пляж Коллінз та сусідні гавані.
Краєвиди, від яких важко відірвати погляд / Фото Archdaily
Завдяки взаємодії з середовищем будинок став ніби природнім продовженням ділянки. Великі панорамні вікна підкреслюють цю перевагу дому.
Місце для неквапливого дозвілля / Фото Archdaily
Дім на пляжі Коллінз – це уособлення мрії про просторе житло поруч з океаном, яке стане затишним гніздечком для будь-якого власника.