Архітектор Судзуко Ямада спроєктував і втілив у життя проєкт будинку, який складається зі сталевих труб та платформ – типового будівельного риштування. Це триповерхова конструкція з двосхилим дахом повністю покрита листами гофрованого металу, окрім тієї сторони, яка виходить на передній двір.

Будинок побудували в одному з житлових районів Токіо, повідомляє Dezeen.

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Саме фронтальна стіна у приміщення відсутня, адже конструкція тут розроблена з 34 вікон різного розміру та стулок, які зроблені зі сталі або алюмінію.



Загалом будинок має 3 поверхи / Фото Dezeen

На другому поверсі конструкція з риштувань утворює своєрідні балкони для мешканців. Також риштування підтримують вазони та інші рослини, а гвинтові сходи дозволяють потрапити на кожен з поверхів та дістатись до цих рослин.



Дерева закривають прозору передню стіну від перехожих / Фото Dezeen

Ще одна перевага такого будинку – риштування можна легко переналаштувати і створити додаткові поручні чи місце для висушування білизни.

Головна причина створення такого будинку було забезпечення єднання мешканців з природою.



Інтер'єр тут облицьований фанерою / Фото Dezeen

Я думав, що, зібравши це риштування, ми могли б створити місце, де люди можуть жити і ховатися, як тварини в лісі,

– пояснив архітектор.



Дістатись до будинку також можна за допомогою зовнішніх сходів / Фото Dezeen

Всередині будинок облицьований фанерою з хвойного дерева, а стовпи будівлі – з деревини рисової сосни.

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