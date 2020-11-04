Архітектурна фірма 3XN/GXN оприлюднила дизайн для нового нейтрального до навколишнього середовища готелю Green Solution House. Під час будівництва використають лише екологічні матеріали та відмовляться від поширених сталі та бетону. Більше про найбільш екологічний готель в Данії – читайте в матеріалі.

Готель зведуть у місті Ронне, що на данському острові Борнхольм, інформує Archdaily.

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Закінчити будівництво планують влітку 2021 року, а нове приміщення міститиме 24 кімнати для гостей, конференц-зал та спа-центр на даху. Будівля матиме позитивний вуглецевий слід при будівництві – новинка в данських комерційних будівлях.



Споруда не лише не буде шкідливою для екології, але й покращуватиме її / Фото Archdaily

Розробники використовуватимуть багато деревини та відмовляться від сталі і бетону, адже на виготовлення саме цих двох будівельних матеріалів припадає 16% від світових викидів CO2 в атмосферу.



Не лише облицювання, але й каркас тут буде з дерева / Фото Archdaily

Окрім створення підвалини для успішного бізнесу, я сподіваюся, що новий проєкт може допомогти показати іншим потенціал дерев'яного будівництва,

– розповів проєктант.

Попри пандемію та проблеми в рентабельності готельного бізнесу, розробники сподіваються на велику кількість клієнтів.



Острів Бернхольм – один з найчистіших регіонів Данії / Фото Archdaily

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Усі матеріали, які використають при будівництві можна переробити. Також будівельники використають сміття з місцевих гранітних кар'єрів у Борнхольмі, щоб оздобити зал для переговорів.