Поєднання релігійного та світського: фантастичне оновлення навчального центру в Австрії

Академія Миколи Кузанського має не лише хорошу історію, а й може стати одним з чудових прикладів осучаснення традиційних навчальних закладів зі збереженням їх автентичності.
Проєктом оновлення академії Миколи Кузануса в австрійському Тіролі працювала архітектурна студія MoDus.
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Історія будівлі розпочалася у 1960-х роках. Головний корпус став творінням місцевого архітектора Отмара Барта.
Історична будівля / Фото Dezeen
Проєкт передбачав оновлення одразу трьох корпусів, у список яких увійшов і головний. Зараз Гауптхауз вважається шедевром, тож було завдання зберегти його автентичність.
Сучасність всередині історії / Фото Dezeen
Архітектори MoDus вирішили оновити інтер'єр за допомгою меблів та інших деталей, залишивши основу будівлі недоторканною.
Контраст – одна із "родзинок" оновлення / Фото Dezeen
Архітектори окреслили новий проєкт як "путівник стислості, простоти та коректності".
Нові житлові кімнати / Фото Dezeen
Оновлення академії Кузануса стало чудовим прикладом сучасних кроків, які лише підкреслюють велич історичних будівель.