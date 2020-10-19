Skybridge – хмарочос змішаного призначення в австралійському місті Мельбурн. Будівля складається з двох конічних веж, які з'єднані "багатоповерховим небосхильним мостом". Приміщення міститиме громадські простори, готель та житлові квартири. Більше про величезний проєкт з Австралії – читайте в матеріалі.

Будівля має склепінчасту форму облицьовану склом, щоб отримати багато сонячного світла, повідомляє Dezeen.

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Кожна з веж будівлі має висоту 164 метри і складається з 34 поверхів, які об'єднані на вершині восьмиповерховим мостом розміром 14 метрів в довжину.



Будівля розташована в центрі міста / Фото Dezeen

Всередині мосту, який з'єднує дві вежі, розташовані квартири та готельні номери.

Скляний міст, між вежами, виконує не лише декоративну функцію,

– розповідає один з розробників.



Зовні будівля більше нагадує офісний хмарочос / Фото Dezeen

Вежа на західній стороні проєкту містить приблизно 49 тисяч квадратних метрів офісних приміщень, тоді як на східній вежі розміщений готель.

Житлові квартири тут варіюються від простеньких однокімнатних квартир до великих пентхаусів із зимовими садами, тренажерним залом та басейном.



Для мешканців будівля також пропонує "амфітеатр" / Фото Dezeen

Разом з низкою магазинів, барів та ресторанів, будівля пропонує центральний дворик – критий амфітеатр та парк площею майже у 1900 квадратних метрів.

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