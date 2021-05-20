Пробудження сили: Disney відкриває неймовірний готель у стилі "Зоряних воєн"

Для палких шанувальників фантастичної саги є чудова новина: у світі Disney відкривається тематичний готель "Зоряні війни: галактичний зоряний крейсер". Новий туристичний комплекс буде не просто місцем відпочинку – це інтерактивний досвід, який подарує різноманітні космічні пригоди.
Готель "Зоряні війни: галактичний зоряний крейсер" розташований в атракціоні "Зоряні війни: Край галактики" в голлівудських студіях Disney. Гості зможуть стати героєм своєї власної унікальної сюжетної лінії, перебуваючи на зоряному крейсері "Галикон".
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Новий захопливий готель має відкрити свої двері у 2022 році. При відкритті туристичного комплексу планують зробити масштабну виставу із навчанням володінню світловими мечами та живими шоу на кораблі.
Гості впродовж перебування на космічному кораблі зможуть створювати власні унікальні пригоди. Кожен зможе взаємодіяти з персонажами та екіпажем.
Неймовірний досвід / Фото The Sun
Сюжетні лінії планують розігрувати по-різному. Після прибуття гості потрапляють у гіперпростір, а потім – в головний атріум корабля.
Під час вечері у бортовому ресторані відбуватимуться живі виступи. На території готелю будуть організовувати різноманітні тренування з використанням світлових мечів та спецефектів.
Космічний номер / Фото The Sun
Каюти на борту будуть обладнані двомісними та двоярусними спальними місцями. У готелі буде 32 звичайних каюти та два номери високого класу.
Жодні розцінки поки не підтверджено, адже поки триває будівництво, проте за чутками відпочинок у космічному готелі буде не з дешевих. Ціна на одномісні стандартні номери починаються від 3 тисяч доларів, тоді як каюта на п'ять осіб коштуватиме до 7 тисяч доларів.