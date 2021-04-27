Рай для вихідних: у Чилі збудували чудову схованку для відпочинку від світу

Студії 2DM Arquitectos вдалося створити фантастичну каюту для відпочинку на узбережжі Чилі. Дешева конструкція та неймовірна панорама на Тихий океан роблять це місце чудовим варіантом для душевного перепочинку.

Невеличкий дім збудований поблизу Пуертечілло – знаменитого пляжу, який люблять серфінгісти.

До речі Каюти на вершині скелі: фантастичний готель у диких горах Куби

Кутова форма кабіни надає гостям можливість постійно насолоджуватися панорамою на Тихий океан.

Чудові вечори поблизу океану / Фото Dezeen

Також довелося розчистити рослинність на ділянці, адже пріоритетним для власників був саме вигляд з вікна.

Атмофсера релаксу / Фото Dezeen

Каюта має площу в 57 квадратних метрів. Тут є кухня, вітальня, спальня та невелика ванна кімната – ідеальний прихисток на вікенд.

Неквапливий відпочинок / Фото Dezeen

Ця споруда – чудовий бюджетний вибір відпочинку від роботи та насолоди природними краєвидами.