Реновації та відродження: неймовірна реставрація театру у Квебеку

У Квебеку розпочали відродження одного із найбільших та найстаріших театрів. Великий театр вирізняється своєї брутальною архітектурою та фрескою. Для порятунку культурного комплексу споруду покрили зовнішньою скляною оболонкою.

Реставрацією театру займаються дві архітектурні студії – Atelier 21 та Lemay. Культурна ікона у французькій провінції Канади є історичною пам'яткою та важливою спорудою міста. Для відновлення та захисту знакової будівлі її покрили спеціальним конвертом.

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Новий конверт – це делікатна відповідь на складну проблему. Розробляючи коригувальні заходи щодо багатьох слабких місць будівлі, міждисциплінарна команда створила стійке, інноваційне рішення – додати прозору скляну стіну до бетонної конструкції.

Дивовижна конструкція / Фото Аrchdaily

Скляна стіна захисного скла захищає Grand Théâtre від стихій. Створено вторинний, загартований конверт, що містить систему рекуперації тепла та теплової маси.



Місце творчості / Фото Аrchdaily

Система є енергоефективною та економічною.



Шикарний вигляд споруди / Фото Аrchdaily

Окрім своєї основної функції, новий шар виступає як продовження оригінальної будівлі, яку він захищає, використовуючи ту саму чітко налаштовану структурну логіку та композицію.