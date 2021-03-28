Робота на природі: варіант шикарного лісового офісу в Німеччині

Джерело:Archdaily
Компанія Brückner Architekten створила чудовий офіс у лісі для Ziegler Group. Нова будівля дуже екологічна та функціональна.
Новий будинок постав посеред лісової галявини. Тепер тут працюватиме центральний офіс компанії Ziegler. Цікаво, що саме тут, у Верхньому Пфальці, розпочалася успішна історія компанії.
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Новий офіс в лісі побудований з дерева. Екологічні матеріали відповідають філософії деревообробної компанії.
Затишний простір / Фото Archdaily
Офіс побудували у найвищій точці ділянки, де перетинаються ліс та виробничий простір.
Особливий дизайн будівлі / Фото Archdaily
Фасад будинку створений з дерев ялини, які мають 19 метрів у висоту. Це додало будівлі особливості та акцентує увагу на діяльності компанії.
Використання дерева створює неймовірну атмосферу / Фото Archdaily
Новий офіс Ziegler – це місце, яке надихає на нові звершення та витончені архітектурні рішення, які викликають естетичний захват.