Робота на задньому подвір'ї: підбірка затишних домашніх офісів – фото

Працювати вдома – сучасна реальність та мрія багатьох. Це економія часу, зручність та комфорт. Проте робоче місце має бути досконале та відокремлене від домашніх турбот.

Джерело: Dwell

Збірні кабінки та затишні дерев'яних конструкції – ці офіси здатні вразити та викликати почуття заздрості.

Цікаво Хижини у лісі: сучасне робоче місце, яке відповідає на виклики часу

Консольний контейнер

Офіс розташований біля приватної резиденції у місті Нью-Вестмінстер, Канада. Попрацювавши вдома понад 10 років, канадський архітектор перетворив промисловий контейнер на офіс площею 32 квадратних метри.

Комфортне робоче місце / Фото Dwell

Дерев'яна кабінка

Спокійна студія на задньому дворі дому у Торонто, Канада. Оздоблена кедровими панелями та з унікальною системою зберігання речей. Сонячне світло проникає крізь кутове мансардне вікно, зігріваючи інтер’єр.

Площа проєкту складає 9 квадратних метрів / Фото Dwell

Майстерня письменника

Робоча студія сценариста Метью Майкла Карнахана розташована у штаті Вірджинія та має 37 квадратні метри. Особливістю цього робочого простору є розкладні двері, які з'єднують інтер'єр із лісом.

Книжкові полиці – родзинка дизайну / Фото Dwell

Шестикутна студія

Офіс побудований в Британській Колумбії (Канада) та покритий червоними кедровими квадратами з металевим дахом. Проєкт розміром 23 квадратних метри створений фірмою Hanson Land&Sea.

Серед кедрових дерев та кленів / Фото Dwell

Офіс в затишному садку

Проєкт студії Parsonson Architects розроблений для молодої сім'ї з Нової Зеландії. Розташований на задньому дворі вікторіанського котеджу поміж фруктових дерев. Має площу 17 квадратних метрів.

Простір для роботи та навчання / Фото Dwell

Офіс на дереві

В острівному місті Бейнбридж у штаті Вашингтон створили кабіну для читання та роботи. Розташована за кілька кроків від головного будинку – це затишний простір для батька та дочки.

У тіні дерев та тиші природи працювати неймовірно / Фото Dwell

Невеликі затишні домашні офіси – фантастичне рішення для тих, хто працює з дому та хоче розділити місце для роботи та відпочинку.