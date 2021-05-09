Розкіш в костариканських джунглях: фантастична вілла серед оазису

Неймовірний будинок Сірена розташований у прибережному містечку Санта-Тереза, поблизу океану на самому краю тропічного лісу. Пишна природа узбережжя та чудовий архітектурний проєкт зробили цей простір особливим місцем.

Дім складається із кількох павільйонів, які огорнуті тиковим деревом та склом. Будинок має площу у 1000 квадратних метрів та розроблений таким чином, щоб максимально злитися із природним ландшафтом.

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Образ джунглів немов інтегрований у будинок з чудовим краєвидом на навколишню природу.

Чудове місце для відпочинку / Фото Dezeen

Замість однієї великої маси просторої вілли фірма розбила будинок на низку павільйонів, які трохи піднесені над землею.

Природний рай / Фото Dezeen

Каркас зі сталі оброблений тиковою деревиною, що разом із великими просторами скла забезпечують міцний зв'язок із зеленим ландшафтом.



Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

Павільйони організовані навколо критої центральної зони з тропічним листям. Розрізнені простори з'єднують захищені доріжки. До будинку можна піднятися на сході, де доріжка веде від гаража до парадного входу.

Прекрасна зона відпочинку / Фото Dezeen

Складні скляні двері дозволяють громадському простору повністю відкритися на задній двір, де можна знайти басейн і галявину. Звивиста доріжка веде до мальовничого пляжу.