Курорт на 90 островов: в Саудовской Аравии построят огромный туристический хаб – фото
Известная архитектурная компания Foster + Partners разработает "самый амбициозный в мире туризма" проект. Огромный курорт раскинется на архипелаге Саудовских Аравийских островов в Красном море, а обслуживать его будет собственный специальный аэропорт. Больше о проекте туристического хаба в Саудовской Аравии – читайте в материале.
Проект будет называться "Красное море" и будет построен на безлюдных островах вдоль побережья страны (таких островов здесь более 90), информирует Dezeen.
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Разработчик The Red Sea Development Company назвал этот проект "самым амбициозным туристическим проектом в мире", который должен дать импульс для международного туризма в Саудовской Аравии.
На безлюдных островах построят большой курорт / Фото Archdaily
В общем планируют построить около 100 отдельных вилл, а обслуживать их будет отдельный аэропорт.
Это курорт, который стремится принять природные условия и богатую культурную историю региона,
– объясняют архитекторы.
Студия спроектировала два специализированных ресторана, один на суше, а другой над водой. Также здесь появятся общественный центр, спа, рецепция и пристань.
Примерно так будут выглядеть виллы / Фото Archdaily
Виллы спроектированы так, чтобы формой напоминать песчаные дюны, а стены планируют сделать прозрачными.
В компании осознают масштабы проекта, поэтому здесь будут использовать как можно меньше бетона, а сам процесс строительства обещают сделать быстрым и с минимальным воздействием на природу.
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Завершить проект планируется к 2030 году / Фото Archdaily
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