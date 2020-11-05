Известная архитектурная компания Foster + Partners разработает "самый амбициозный в мире туризма" проект. Огромный курорт раскинется на архипелаге Саудовских Аравийских островов в Красном море, а обслуживать его будет собственный специальный аэропорт. Больше о проекте туристического хаба в Саудовской Аравии – читайте в материале.

Проект будет называться "Красное море" и будет построен на безлюдных островах вдоль побережья страны (таких островов здесь более 90), информирует Dezeen.

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Разработчик The Red Sea Development Company назвал этот проект "самым амбициозным туристическим проектом в мире", который должен дать импульс для международного туризма в Саудовской Аравии.



На безлюдных островах построят большой курорт / Фото Archdaily

В общем планируют построить около 100 отдельных вилл, а обслуживать их будет отдельный аэропорт.

Это курорт, который стремится принять природные условия и богатую культурную историю региона,

– объясняют архитекторы.

Студия спроектировала два специализированных ресторана, один на суше, а другой над водой. Также здесь появятся общественный центр, спа, рецепция и пристань.



Примерно так будут выглядеть виллы / Фото Archdaily

Виллы спроектированы так, чтобы формой напоминать песчаные дюны, а стены планируют сделать прозрачными.

В компании осознают масштабы проекта, поэтому здесь будут использовать как можно меньше бетона, а сам процесс строительства обещают сделать быстрым и с минимальным воздействием на природу.

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Завершить проект планируется к 2030 году / Фото Archdaily