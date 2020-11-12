Vanderbilt Estate или Elm Court выставлен на продажу за 12,5 миллиона долларов. Огромный особняк, стоящий на территории штата Массачусетс, имеет 46 спален и 27 ванных комнат. Вилла была построена еще в 1886 году и несколько раз достраивалась. Больше об огромном особняке в США – читайте в материале.

Здание продается вместе с земельным участком в более чем 36 гектаров, пишет Architectural Digest.

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Особняк возводили для Уильяма Дугласа Слоуна и Эмили Торн Вандербильт, внучки железнодорожного титана Корнелиуса Вандербильта.



Первоначально здание было в несколько раз меньше / Фото Architectural Digest

Сначала планировалось, что имение будет дачным домом для молодой семьи. Впрочем, нужно понимать, что это должна была быть дача для одной из тогдашних самых богатых семей Америки, поэтому площадь здания в 5 тысяч 110 квадратных метров не была диковинкой.



Здесь жили одни из самых богатых людей в США в XIX веке / Фото Architectural Digest

Дом построили в стиле гонт, и он может похвастаться 46 спальнями и 27 ванными комнатами. Однако не вся роскошь была построена сразу. В течение многих лет семья продолжала достроить здание при посредничестве архитекторов Бостона Пибоди и Стернса, а известный ландшафтный архитектор, проектировавший Центральный парк в Нью-Йорке, занялся двором возле дома.



Здание также сыграло роль в одном из самых важных соглашений в XX веке / Фото Architectural Digest

Также именно в этом здании 28-й президент США Вудро Вильсон и тогдашние лидеры европейских государств в 1919 году обсуждали предпосылки Версальского договора.

Позже в разные годы усадьба переходила к родственникам семейства, пока правнук внука Уильяма Слоуна не продал усадьбу в 1999 году за 1 миллион долларов.



Здесь мог появиться отель / Фото Architectural Digest

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Здесь планировали создать гостиничный комплекс, но планы провалились и помещения снова продают.

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