В нескольких километрах от Нью-Йорка, близ городка Теканик, выставили на продажу отреставрированный фермерский домик. Усадьба в неогрецком стиле была построена еще в середине XIX века и отреставрирована недавно. Более о частном доме недалеко от Нью-Йорке – читайте в материале.

Здание продают вместе с 8 гектарами земли, информирует Dwell.

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Оригинальная часть дома датирована 1865 годом и достроена в 2000 году. Вместе две части дома образуют Т-образный план этажа, который направлен к солнечному свету.



Дом был достроен 20 лет назад / Фото Dwell

Крытая веранда простирается от начальной части дома и проходит вдоль современной пристройки.

Дом может похвастаться просторными комнатами и высокими потолками (2,7 метра). Здесь также имеются широкие дощатые полы, а освещение состоит из современных светильников по всему дому.



Внутри решили сохранить простой интерьер помещения / Фото Dwell

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Пристройка содержит современную кухню, а наверху есть три спальни. Общая площадь виллы составляет 670 квадратных метров, а ее цена – 795 тысяч долларов.

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