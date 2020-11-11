В неогрецьком стиле: недалеко от Нью-Йорка продают дом, которому более 150 лет – фото
В нескольких километрах от Нью-Йорка, близ городка Теканик, выставили на продажу отреставрированный фермерский домик. Усадьба в неогрецком стиле была построена еще в середине XIX века и отреставрирована недавно. Более о частном доме недалеко от Нью-Йорке – читайте в материале.
Здание продают вместе с 8 гектарами земли, информирует Dwell.
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Оригинальная часть дома датирована 1865 годом и достроена в 2000 году. Вместе две части дома образуют Т-образный план этажа, который направлен к солнечному свету.
Дом был достроен 20 лет назад / Фото Dwell
Крытая веранда простирается от начальной части дома и проходит вдоль современной пристройки.
Дом может похвастаться просторными комнатами и высокими потолками (2,7 метра). Здесь также имеются широкие дощатые полы, а освещение состоит из современных светильников по всему дому.
Внутри решили сохранить простой интерьер помещения / Фото Dwell
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Пристройка содержит современную кухню, а наверху есть три спальни. Общая площадь виллы составляет 670 квадратных метров, а ее цена – 795 тысяч долларов.
Смотрите больше фото дома недалеко от Нью-Йорка:
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