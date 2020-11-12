Vanderbilt Estate або Elm Court виставлений на продаж за 12,5 мільйона доларів. Величезний особняк, що стоїть на території штату Массачусеттс, має 46 спалень та 27 ванних кімнат. Вілла була побудована ще в 1886 році та кілька разів добудовувалась. Більше про величезний особняк у США – читайте в матеріалі.

Будівля продається разом із земельною ділянкою в понад 36 гектарів, пише Architectural Digest.

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Особняк зводили для Вільяма Дугласа Слоуна та Емілі Торн Вандербільт, онуки залізничного титана Корнеліуса Вандербільта.



Спочатку будівля була в кілька разів меншою / Фото Architectural Digest

Спочатку планувалось, що маєток мав бути дачним будинком для молодої сім'ї. Втім, потрібно розуміти, що це мала бути дача для однієї з тогочасних найбагатших сімей Америки, тож площа будівлі у 5 тисяч 110 квадратних метрів не була дивиною.



Тут мешкали одні з найбагатших людей у США в XIX столітті / Фото Architectural Digest

Будинок звели у стилі ґонт і він може похвалитися 46 спальнями та 27 ванними кімнатами. Проте не уся розкіш була побудована відразу. Протягом багатьох років сім'я продовжувала добудувати споруду за посередництва архітекторів Бостона Пібоді та Стернса, а відомий ландшафтний архітектор, який проєктував Центральний парк у Нью-Йорку, зайнявся подвір'ям біля будинку.



Будівля також відіграла роль у одній з найважливіших угод у XX столітті / Фото Architectural Digest

Також саме в цій будівлі 28-й президент США Вудро Вільсон та тогочасні лідери європейських держав у 1919 році обговорювали передумови Версальського договору.

Пізніше в різні роки садиба переходила до родичів сімейства, аж поки правнук онука Вільяма Слоуна не продав садибу у 1999 році за 1 мільйон доларів.



Тут міг постати готель / Фото Architectural Digest

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