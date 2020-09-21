Две 47-этажные башни, которые рассчитаны на 900 квартир появятся у подножия моста Джорджа Вашингтона, в городе Форт Ли рядом с Нью-Йорком. Застройщики обещают комфортное жилье с доступом к свежему воздуху и прекрасными пейзажами. Больше о двух новых жилых небоскребах – читайте в материале.

Жилой комплекс получил название Modern и будет построен просто рядом с рекой Гудзон, сообщает Archdaily.

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Лучше стеклянные здания будет видно из элитного района Нью-Йорка Манхэттена. Прекрасные пейзажи и обещания космополитического образа жизни в сочетании резиденций с непревзойденными частными удобствами и легким доступом к Манхэттена, делают комплекс очень желанным среди жителей города.



Внешне небоскреб напоминает типичное офисное здание / Фото Archdaily

Между зданиями обустроили подземный паркинг над которым высадили парк. Сам парк предлагает кинотеатры под открытым небом и места для гриля, детские игровые площадки, мультиспортивные корты, бассейн и террасы.



В парк будут иметь доступ только жители комплекса / Фото Archdaily

Внутри дома также предлагают ряд разнообразных удобств. Среди прочего, здесь обустроены столовая, компьютерное кафе, детская игровая комната, фитнес-зал с комнатой для йоги, тренажерный зал, спа и массажный кабинет, боулинг и комнаты для отдыха.



Жители комплекса также будут иметь открытый бассейн / Фото Archdaily

Гостинние и спальни имеют полы из натурального дерева. Кухни оснащены изысканными шкафами с лаковым покрытием, кварцевыми прилавками с твердой поверхностью и декоративными стеклянными панелями. Все в палитре белого, бежевого и черного цветов.

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